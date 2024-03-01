Мэр Вараша прокомментировал возможность вторжения с территории Беларуси

Мэр Вараша Александр Мензул. Фото: Варашский городской совет

Мэр Вараша Ровенской области Александр Мензул прокомментировал возможность второго наступления на регион со стороны приграничной Беларуси. По его словам, в случае повторного наступления беларусские или российские солдаты могут не пройти через густую заболоченную местность.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

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Мэр Вараша отметил: чтобы добраться до города, белорусским военным придется пройти Заречненскую громаду, которая расположена прямо на границе с Беларусью. Но в этом случае, враг может столкнуться с естественными препятствиями.

"От нас до белорусов — километров 50-70 по прямой. Вроде и близко, но маршрут непростой — непроходимые леса и болота. Это, кстати, было одной из причин, почему россияне не зашли именно здесь в начале широкомасштабного вторжения, а двинулись в сторону Чернобыля. У нас есть несколько дорог в сторону Беларуси, которые окружены непроходимыми лесами. И эти пути — контролируемые: перекрыты, перерыты, заминированы ", — сказал он.

Однако для воздушных ударов, как заметил глава Вараша, территория очень близка. Поэтому два года назад, в регионе, был тотальный контроль с целью выявления российских или белорусских ДРГ.

"Появление кого-то постороннего, кто может потенциально находиться в составе враждебных диверсионных групп, сразу отслеживалось и отслеживается. Мы организовали добровольное формирование территориальной общины, многие из его участников пошли воевать и в ТРО, и в другие военные соединения ", — резюмировал Мензул.

Он добавил, что такие мероприятия также проводились из-за вероятной угрозы продвижения российской армии в сторону Ровенской АЭС.

"От границы до нас было сосредоточено большое количество военных, о чем, конечно, знали белорусы и россияне. Поэтому и движения с севера к нам не было. В то же время все понимали, что здесь — АЭС: объект, вызывающий интерес врага. Вараш сразу перешел в режим круговой, глухой обороны", – объяснил мэр Вараша.

Напомним, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Россия вывела свои войска из Беларуси, и из-за того, что в стране нет достаточно военных сил, наступление из Беларуси невозможно.

В то же время военный бригады наступления "Рубеж" Петр Кузык сообщал, что участок фронта на границе с Беларусью хорошо заминирован, но, несмотря на это, угрозу от РБ не следует исключать.