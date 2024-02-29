Прикордонники розповіли, чи готові війська РФ атакувати Україну з території Білорусі

Російські та білоруські війська. Ілюстративне фото: БелТА

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Росія вивела свої війська з Білорусі і наразі в країні немає достатньо військових сил. Відповідно наступ з Білорусі неможливий.

Про це речник ДПСУ повідомив в ефірі телемарафону в четвер, 29 лютого.

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"Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни, здійснити вторгнення", — підкреслив Демченко.

При цьому речник додав, що Росія вивели свої підрозділи з Білорусі, які раніше проходили там військові навчання. За словами Демченка, кількість військових, що були на білоруських полігонах та проходили підготовку, становила від 10 до 12 тисяч.

"І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу для України", — зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо, партизани АТЕШ зафіксували прибуття військової техніки РФ до Білорусі. Загалом виявили 60 БМП різної модифікації.

Раніше військовий бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик повідомляв, що ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна, однак не слід виключати загрозу нападу. Воїн стверджував, що ця ділянка фронту добре замінована, також там перебувають підготовлені українські угруповання.