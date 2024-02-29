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Пограничники рассказали, готовы ли войска РФ атаковать Украину с территории Беларуси

29 февраля 2024 11:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Пограничники рассказали, готовы ли войска РФ атаковать Украину с территории Беларуси
Российские и белорусские войска. Иллюстративное фото: БелТА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Россия вывела свои войска из Беларуси и в настоящее время в стране нет достаточно военных сил. Соответственно наступление из Беларуси невозможно.

Об этом пресс-секретарь ГПСУ сообщил в эфире телемарафона в четверг, 29 февраля.

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"Могу отметить, что на территории Беларуси у России нет достаточных сил для того, чтобы совершить действия по отношению к нашей стране, совершить вторжение", — подчеркнул Демченко.

При этом представитель добавил, что Россия вывели свои подразделения из Беларуси, которые ранее проходили там военные учения. По словам Демченко, количество военных, которые были на белорусских полигонах и проходили подготовку, составляло от 10 до 12 тысяч.

"И после того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках новых ротаций она не завела. То есть фактически на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", — отметил спикер ГПСУ.

Напомним, партизаты АТЕШ зафиксировали прибытие военной техники РФ в Беларусь. В общей сложности обнаружили 60 БМП разной модификации.

Ранее военный бригады наступления "Рубіж" Петр Кузык сообщал, что ситуация на границе с Беларусью спокойна, однако не следует исключать угрозу нападения. Воин утверждал, что этот участок фронта хорошо заминирован, также там находятся подготовленные украинские группировки.

Беларусь
война
российские войска
Украина
пограничники
вторжение
ГПСУ

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