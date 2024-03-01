Мэр Вараша заявил, что Украина до сих пор является ядерным государством

Городской голова Вараша Ровенской области Александр Мензул. Фото: Варашский городской совет

Городской голова Вараша Ровенской области Александр Мензул, причастный к ядерной безопасности и Ровенской атомной электростанции, рассказал об украинском опыте жизни городка с атомной электростанцией в условиях войны. По его словам, Украина до сих пор ядерное государство.

Об этом Александр Мензул рассказал в интервью Укринформу, опубликованном в четверг, 29 февраля.

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Учитывать угрозы в начале

Александр Мензул по образованию инженер-физик, работал в отделе ядерной безопасности и являлся заместителем начальника службы надежности, ресурса и продолжения эксплуатации Ровенской АЭС. Он выступал во время состоявшегося в Варшаве VI Международного научно-технического конгресса SAFE PLACE-2023.

Эксперт отметил, что польские планы построить несколько малых модульных АЭС близко к границе с Беларусью очень рискованны, ведь угрозы следует учесть в начале строительства.

"Практический опыт в этом есть только в Украине — в Вараше, на Ровенской АЭС. Замечу, что правительство польского города Остроленко, где планируется строительство ядерных блоков, согласовало со своей стороны соглашение о сотрудничестве между нашими городами, которые являются спутниками АЭС", — рассказал Мензул.

Он отметил, что участников конференции интересовало, как громада живет в условиях войны рядом с АЭС, ведь эта практика уникальна для Украины. Ни одно государство в мире не готово к военной угрозе, поэтому Мензул считает, что Международные правила ядерной безопасности следует пересмотреть в сотрудничестве с собственниками АЭС, национальными регулирующими органами и общинами.

"АЭС — объект повышенной опасности, ее нельзя "закрыть на ключ и уйти". Атомную станцию необходимо обслуживать даже в остановленном состоянии, во время снятия с эксплуатации. АЭС нельзя оставить, потому что топливо, которое есть в бассейнах выдержки реакторной установке постоянно охлаждаться. Системы безопасности работают даже тогда, когда АЭС не производит электроэнергии, а находится в режиме холодной остановки, — это состояние сейчас в Энергодаре", — пояснил городской голова Вараша.

Украина — пример миру для работы с АЭС

Эксперт в очередной раз подчеркнул, что есть четкий пример Энергодара, который показывает, почему Украина не может отступить. К тому же мы наглядно показываем миру, что следовало бы изменить правила поведения с ядерными объектами на международном уровне.

"Если об Украине, то надо напоминать всем, что мы — ядерное государство. Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас — ядерные материалы. Украина является подписателем меморандума по МАГАТЭ о контроле над перемещением ядерных материалов, потому что потенциально это — ядерное оружие. В виде не атомной, но "грязной" бомбы", — отметил Мензул.

В качестве примера он привел оккупированную россиянами Запорожскую АЭС и Чернобыльскую зону, где захватчики копали окопы, из них никто не выжил.

Перспективы развития громады

Мензул подчеркнул, что доходная часть бюджета громады в значительной степени зависит от АЭС. Таким образом, среди местности наблюдается контраст: цивилизация благодаря АЭС, но в нескольких десятках километров от нее плотность населения низкая.

"А если вернуться в город, то не все так плохо, и не все — радужно. Потому что город полностью зависит от АЭС, его нужно развивать, а также строить новые энергоблоки. За пять лет выходит срок эксплуатации первого и второго блоков, каждые десять лет проводится переоценка безопасности ядерного блока", — добавил мэр Вараша.

Напомним, что Мензул прокомментировал возможность второго наступления на регион со стороны пограничной Белоруссии. По его словам, в случае повторного наступления белорусские или российские солдаты могут не пройти через густую заболоченную местность.

Также мы писали, что в Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей, потерянных в результате войны с Россией. Известно, где они будут установлены.