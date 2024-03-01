Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Мэр Вараша заявил, что Украина до сих пор является ядерным государством arrow

Мэр Вараша заявил, что Украина до сих пор является ядерным государством

1 марта 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мэр Вараша заявил, что Украина до сих пор является ядерным государством
Городской голова Вараша Ровенской области Александр Мензул. Фото: Варашский городской совет
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Городской голова Вараша Ровенской области Александр Мензул, причастный к ядерной безопасности и Ровенской атомной электростанции, рассказал об украинском опыте жизни городка с атомной электростанцией в условиях войны. По его словам, Украина до сих пор ядерное государство.

Об этом Александр Мензул рассказал в интервью Укринформу, опубликованном в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Учитывать угрозы в начале

Александр Мензул по образованию инженер-физик, работал в отделе ядерной безопасности и являлся заместителем начальника службы надежности, ресурса и продолжения эксплуатации Ровенской АЭС. Он выступал во время состоявшегося в Варшаве VI Международного научно-технического конгресса SAFE PLACE-2023.

Эксперт отметил, что польские планы построить несколько малых модульных АЭС близко к границе с Беларусью очень рискованны, ведь угрозы следует учесть в начале строительства.

"Практический опыт в этом есть только в Украине — в Вараше, на Ровенской АЭС. Замечу, что правительство польского города Остроленко, где планируется строительство ядерных блоков, согласовало со своей стороны соглашение о сотрудничестве между нашими городами, которые являются спутниками АЭС", — рассказал Мензул.

Он отметил, что участников конференции интересовало, как громада живет в условиях войны рядом с АЭС, ведь эта практика уникальна для Украины. Ни одно государство в мире не готово к военной угрозе, поэтому Мензул считает, что Международные правила ядерной безопасности следует пересмотреть в сотрудничестве с собственниками АЭС, национальными регулирующими органами и общинами.

"АЭС — объект повышенной опасности, ее нельзя "закрыть на ключ и уйти". Атомную станцию необходимо обслуживать даже в остановленном состоянии, во время снятия с эксплуатации. АЭС нельзя оставить, потому что топливо, которое есть в бассейнах выдержки реакторной установке постоянно охлаждаться. Системы безопасности работают даже тогда, когда АЭС не производит электроэнергии, а находится в режиме холодной остановки, — это состояние сейчас в Энергодаре", — пояснил городской голова Вараша.

Украина — пример миру для работы с АЭС

Эксперт в очередной раз подчеркнул, что есть четкий пример Энергодара, который показывает, почему Украина не может отступить. К тому же мы наглядно показываем миру, что следовало бы изменить правила поведения с ядерными объектами на международном уровне.

"Если об Украине, то надо напоминать всем, что мы — ядерное государство. Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас — ядерные материалы. Украина является подписателем меморандума по МАГАТЭ о контроле над перемещением ядерных материалов, потому что потенциально это — ядерное оружие. В виде не атомной, но "грязной" бомбы", — отметил Мензул.

В качестве примера он привел оккупированную россиянами Запорожскую АЭС и Чернобыльскую зону, где захватчики копали окопы, из них никто не выжил.

Перспективы развития громады

Мензул подчеркнул, что доходная часть бюджета громады в значительной степени зависит от АЭС. Таким образом, среди местности наблюдается контраст: цивилизация благодаря АЭС, но в нескольких десятках километров от нее плотность населения низкая.

"А если вернуться в город, то не все так плохо, и не все — радужно. Потому что город полностью зависит от АЭС, его нужно развивать, а также строить новые энергоблоки. За пять лет выходит срок эксплуатации первого и второго блоков, каждые десять лет проводится переоценка безопасности ядерного блока", — добавил мэр Вараша.

Напомним, что Мензул прокомментировал возможность второго наступления на регион со стороны пограничной Белоруссии. По его словам, в случае повторного наступления белорусские или российские солдаты могут не пройти через густую заболоченную местность.

Также мы писали, что в Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей, потерянных в результате войны с Россией. Известно, где они будут установлены.

Ровенская область
АЭС
Энергодар
оккупанты
война в Украине
війна
ядерная опасность
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут