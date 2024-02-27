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Молдова прокоментувала заяви про проліт російських безпілотників у її повітряному просторі

27 лютого 2024 02:42
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Інна Буряк
редактор
Молдова прокоментувала заяви про проліт російських безпілотників у її повітряному просторі
Безпілотник у нічному повітряному просторі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві оборони Молдови заявили, що російські безпілотники не летіли її повітряним простором. Перед цим українські Повітряні сили зазначили, що до Хмельницької області прямували дрони від кордону з Молдовою.

Відповідну заяву Міноборони Молдови оприлюднило в Telegram у понеділок, 26 лютого.

Міноборони про безпілотники з Молдови

"У зв’язку з нібито ризиком входження безпілотника в повітряний простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері над Україною, не пролітав над повітряним простором Республіки Молдова", — заявили у молдавському відомстві.

Так також додали, що Україна повідомила Молдові, що всі безпілотники, які літали над Одеською областю до цього моменту, були ліквідовані ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони Молдови
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони Молдови

Раніше Повітряні сили повідомили, що невідомі безпілотники рухалися від кордону України з Молдовою в бік Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що в Україні кілька годин тривала повітряна тривога в ніч проти вівторка, 27 лютого, через атаку ворожих безпілотників. Небезпека була оголошена в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Харківській та інших областях.

Також ми повідомляли про вибухи в Хмельницькій області під час повітряної тривоги в понеділок, 26 лютого.

Молдова
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безпілотники
Україна
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Росія

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