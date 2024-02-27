Молдова прокоментувала заяви про проліт російських безпілотників у її повітряному просторі
У Міністерстві оборони Молдови заявили, що російські безпілотники не летіли її повітряним простором. Перед цим українські Повітряні сили зазначили, що до Хмельницької області прямували дрони від кордону з Молдовою.
Відповідну заяву Міноборони Молдови оприлюднило в Telegram у понеділок, 26 лютого.
Міноборони про безпілотники з Молдови
"У зв’язку з нібито ризиком входження безпілотника в повітряний простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері над Україною, не пролітав над повітряним простором Республіки Молдова", — заявили у молдавському відомстві.
Так також додали, що Україна повідомила Молдові, що всі безпілотники, які літали над Одеською областю до цього моменту, були ліквідовані ППО.
Раніше Повітряні сили повідомили, що невідомі безпілотники рухалися від кордону України з Молдовою в бік Хмельницької області.
Нагадаємо, що в Україні кілька годин тривала повітряна тривога в ніч проти вівторка, 27 лютого, через атаку ворожих безпілотників. Небезпека була оголошена в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Харківській та інших областях.
Також ми повідомляли про вибухи в Хмельницькій області під час повітряної тривоги в понеділок, 26 лютого.
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