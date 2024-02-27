Молдова прокомментировала заявления о пролете российских беспилотников в ее воздушном пространстве
В Министерстве обороны Молдовы заявили, что российские беспилотники не летели по ее воздушному пространству. Перед этим украинские Воздушные силы отметили, что в Хмельницкую область направлялись дроны от границы с Молдовой.
Соответствующее заявление Минобороны Молдовы обнародовало в Telegram в понедельник, 26 февраля.
Минобороны о беспилотниках из Молдовы
"В связи с якобы риском вхождения беспилотника в воздушное пространство Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером над Украиной, не пролетал над воздушным пространством Республики Молдова", — заявили в молдавском ведомстве.
Так также добавили, что Украина сообщила Молдове, что все беспилотники, летавшие над Одесской областью до этого момента, были ликвидированы ПВО.
Ранее Воздушные силы сообщили, что неизвестные беспилотники двигались от границы Украины с Молдовой в сторону Хмельницкой области.
Напомним, что в Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога в ночь на вторник, 27 февраля, из-за атаки вражеских беспилотников. Опасность была объявлена в Ровенской, Хмельницкой, Черновецкой, Сумской, Харьковской и других областях.
Также мы сообщали о взрывах в Хмельницкой области во время воздушной тревоги в понедельник, 26 февраля.
Читайте Новини.LIVE!