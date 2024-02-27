Молдова прокомментировала заявления о пролете российских беспилотников в ее воздушном пространстве

Беспилотник в ночном воздухе. Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Молдовы заявили, что российские беспилотники не летели по ее воздушному пространству. Перед этим украинские Воздушные силы отметили, что в Хмельницкую область направлялись дроны от границы с Молдовой.

Соответствующее заявление Минобороны Молдовы обнародовало в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Минобороны о беспилотниках из Молдовы

"В связи с якобы риском вхождения беспилотника в воздушное пространство Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером над Украиной, не пролетал над воздушным пространством Республики Молдова", — заявили в молдавском ведомстве.

Так также добавили, что Украина сообщила Молдове, что все беспилотники, летавшие над Одесской областью до этого момента, были ликвидированы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны Молдовы

Ранее Воздушные силы сообщили, что неизвестные беспилотники двигались от границы Украины с Молдовой в сторону Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога в ночь на вторник, 27 февраля, из-за атаки вражеских беспилотников. Опасность была объявлена в Ровенской, Хмельницкой, Черновецкой, Сумской, Харьковской и других областях.

Также мы сообщали о взрывах в Хмельницкой области во время воздушной тревоги в понедельник, 26 февраля.