На яку відстань росіяни змогли просунутися в районі Авдіївки — дані розвідки Британії

Знищена росіянами Авдіївка. Фото: Reuters

Українське військове командування у п'ятницю, 16 лютого, ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки Донецької області. З того моменту росіянам вдалося захопити місто та навіть просунутися далі на 6 км.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки в X у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Просування РФ поблизу Авдіївки

У міноборони Британії пояснили, що територія на захід від Авдіївки залишається основним напрямком наступу Росії.

"Росія взяла під контроль Авдіївку 17 лютого 2024 року і з того часу просунулася приблизно на 6 км від центру міста", — йдеться у звіті.

Також росіяни взяли під контроль кілька сіл у тому районі: Ласточкине, Степове та Північне.

Аналітики вважають, що такі тактичні дії слугують насамперед для зміцнення російських позицій навколо захопленого міста.

У британській розвідці вважають, що РФ прагне нарощувати темпи на цьому напрямку, аби скористатися невеликою кількістю захищених позицій українських військ, з яких вони можуть оборонятися.

Скриншот звіту британської розвідки

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи російського ГРУ зазнали критичних втрат під час "м'ясних штурмів" в Авдіївці.

За словами представника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, під час взяття міста російська армія втратила 47 тис. особового складу.