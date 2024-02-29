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На какое расстояние россияне смогли продвинуться в районе Авдеевки — данные разведки Британии

29 февраля 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На какое расстояние россияне смогли продвинуться в районе Авдеевки — данные разведки Британии
Уничтоженная россиянами Авдеевка. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск из территории Авдеевки Донецкой области. С этого момента россиянам удалось захватить город и даже продвинуться дальше на 6 км.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в X в четверг, 29 февраля.

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В минобороны Британии объяснили, что территория к западу от Авдеевки остается основным направлением наступления России.

"Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля 2024 года и с тех пор продвинулась примерно в 6 км от центра города", — говорится в отчете.

Также россияне взяли под контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.

Аналитики считают, что такие тактические действия служат, прежде всего, для укрепления российских позиций вокруг захваченного города.

В британской разведке считают, что РФ стремится наращивать темпы в этом направлении, чтобы воспользоваться небольшим количеством защищенных позиций украинских войск, с которых они могут обороняться.

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Скриншот отчета британской разведки

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, при взятии города российская армия потеряла 47 тыс. личного состава.

В Институте изучения войны заявили, что россияне не прекращают наступление вокруг Авдеевки и объяснили ситуацию.

ВСУ
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
фронт

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