На какое расстояние россияне смогли продвинуться в районе Авдеевки — данные разведки Британии

Уничтоженная россиянами Авдеевка. Фото: Reuters

Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск из территории Авдеевки Донецкой области. С этого момента россиянам удалось захватить город и даже продвинуться дальше на 6 км.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в X в четверг, 29 февраля.

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В минобороны Британии объяснили, что территория к западу от Авдеевки остается основным направлением наступления России.

"Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля 2024 года и с тех пор продвинулась примерно в 6 км от центра города", — говорится в отчете.

Также россияне взяли под контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.

Аналитики считают, что такие тактические действия служат, прежде всего, для укрепления российских позиций вокруг захваченного города.

В британской разведке считают, что РФ стремится наращивать темпы в этом направлении, чтобы воспользоваться небольшим количеством защищенных позиций украинских войск, с которых они могут обороняться.

Скриншот отчета британской разведки

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, при взятии города российская армия потеряла 47 тыс. личного состава.