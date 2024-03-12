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На Херсонщині чоловік підірвався на міні — в якому стані потерпілий

12 березня 2024 14:43
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Козюк Тетяна
редактор
На Херсонщині чоловік підірвався на міні — в якому стані потерпілий
Попередження про міни. Фото: МВС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Херсонщині цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок детонації він втратив частину ноги, а також отримав вибухову травму.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

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На Херсонщині місцевий наступив на міну

Зазначається, що інцидент стався у полі поблизу села Андріївка. Там місцевий 42-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "Лепесток".

На жаль, внаслідок детонації снаряду людина втратила частину ноги, а також отримала вибухову травму. Потерпілий наразі перебуває у медичному закладі.

"Вкотре закликаємо жителів області утриматися від пересування лісосмугами, грунтовими дорогами, а також полями! Це може бути небезпечно для вашого життя і здоровʼя!" — закликають в ОВА. 

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Інформація про інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, днем раніше на Херсонщині стався подібнй інцидент. У регіоні молодий чоловік підірвався на російській міні, медики борються за життя постраждалого.

Також нещодавно до берегів Чорного моря на Одещині прибило ворожий боєприпас. На місце одразу прибули фахівці та успішно знищили міну.

війна
Херсон
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Херсонська область
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війна в Україні
чоловіки

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