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В Херсонской области мужчина взорвался на мине — в каком состоянии пострадавший

12 марта 2024 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Херсонской области мужчина взорвался на мине — в каком состоянии пострадавший
Предупреждение о минах. Фото: МВД
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Херсонской области гражданский мужчина взорвался на противопехотной мине. В результате детонации он потерял часть ноги, а также получил взрывную травму.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Отмечается, что инцидент произошел в поле у села Андреевка. Там местный 42-летний мужчина наступил на противопехотную мину "Лепесток".

К сожалению, в результате детонации снаряда человек потерял часть ноги, а также получил взрывную травму. Пострадавший находится в медицинском учреждении.

"В очередной раз призываем жителей области воздержаться от передвижения по лесопологам, по грунтовым дорогам, а также по полям! Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья!" — призывают в ОВА.

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Информация об инциденте. Фото: скриншот

Напомним, днем ранее в Херсонской области произошел подобный инцидент. В регионе молодой человек подорвался на российской мине, медики борятся за жизнь пострадавшего.

Также недавно к берегам Черного моря в Одесской области прибило вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты и успешно уничтожили мину.

война
Херсон
взрыв
Херсонская область
мины
война в Украине
мужчины

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