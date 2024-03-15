Вибухи у Хмельницькому зараз 15 березня - що відомо

На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо
Вибухи на Хмельниччині пролунали після опівночі 15 березня. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомила Хмельницька ОВА.
Вибухи у Хмельницькій області
В ніч на 15 березня ППО збила два ворожих "Шахеди".
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також заявив, що атака з відбиття була успішною.
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed". Постраждалих чи руйнувань немає", — написав він.
Раніше ми повідомляли, що російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.
Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.
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