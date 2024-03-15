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В Хмельнитчине раздались взрывы — что известно

15 марта 2024 01:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Хмельницком сейчас 15 марта – что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Хмельнитчине раздались после полуночи 15 марта. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

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Взрывы в Хмельницкой области. Фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области

В ночь на 15 марта ПВО сбила два вражеских "Шахеда".

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также заявил, что атака по отражению была успешной.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "Shahed". Пострадавших или разрушений нет", - написал он.

Ранее мы сообщали, что российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона . В результате обстрела разрушен жилой дом.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.

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