У Херсоні лунали вибухи — ворог атакував центральну частину міста

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.

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"Херсон. Армія РФ атакувала центральну частину міста", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

У МВС зазначили, що в будинку, який зазнав руйнувань через російський обстріл, перебувала жінка.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

На щастя, вона не постраждала. Однак психологи ДСНС надали їх допомогу.

Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, 14 березня від ранку росіяни обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. В місті відомо про п'ятьох постраждалих.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.