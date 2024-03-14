У Херсоні лунали вибухи — ворог атакував центральну частину міста
Російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.
Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.
Атака на Херсон 14 березня
"Херсон. Армія РФ атакувала центральну частину міста", — йдеться у повідомленні.
У МВС зазначили, що в будинку, який зазнав руйнувань через російський обстріл, перебувала жінка.
На щастя, вона не постраждала. Однак психологи ДСНС надали їх допомогу.
Нагадаємо, 14 березня від ранку росіяни обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. В місті відомо про п'ятьох постраждалих.
Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!