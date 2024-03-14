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У Нікополі від ранку лунають вибухи — внаслідок обстрілу є постраждалі

14 березня 2024 13:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Нікополі від ранку лунають вибухи — внаслідок обстрілу є постраждалі
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська від ранку четверга, 14 березня, обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Відомо про п'ять поранених мешканців міста.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Від ранку ворог гатить по Нікополю. В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них семирічний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також внаслідок обстрілів поранено 43-річного чоловіка та двох 74-річних жінок — вони будуть лікуватися вдома.

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Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Водночас одна 73-річна постраждала була ушпиталена, вона в стані середньої тяжкості. 

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Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Відомо, що в Нікополі під час російської атаки були пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. Наразі інформація уточнюється.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 11 березня увечері ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.

Дніпропетровська область
обстріли
ППО
Нікополь
ракети
війна в Україні

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