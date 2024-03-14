В Никополе с утра раздаются взрывы — в результате обстрела пострадали

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лисак

Российские войска с утра четверга, 14 марта, обстреливают Никополь Днепропетровской области. Известно о пяти раненых жителях города.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Никополя 14 марта

"С утра враг бреет по Никополю. В городе уже пятеро пострадавших. Среди них семилетний мальчик. Лечится амбулаторно", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также в результате обстрелов ранены 43-летний мужчина и две 74-летние женщины — они будут лечиться дома.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Одновременно 73-летняя пострадавшая была госпитализирована, она в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Известно, что в Никополе во время российской атаки было повреждено несколько многоэтажек и городская инфраструктура. Пока информация уточняется.

Скриншот сообщения Лысака

Напомним, 11 марта вечером враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.