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Триває боротьба за життя — у Кривому Розі внаслідок удару РФ 44 постраждалих

13 березня 2024 01:00
оновлено: 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Триває боротьба за життя — у Кривому Розі внаслідок удару РФ 44 постраждалих
Рятувальники виносять постраждалого внаслідок російської атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рятувальники виявили 44 постраждалих внаслідок російського удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області в вівторок, 12 березня. Серед них вісім "важких", зокрема, діти.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За даними голови ОВА, серед поранених восьмеро "важких", з яких троє дітей, зокрема чотирирічний хлопчик. Найменші постраждалі від російського удару — двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

Наслідки російської атаки на Кривий Ріг
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Людям надають допомогу внаслідок російської атаки на Кривий Ріг
Людям надають допомогу внаслідок російської атаки на Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Загалом поранених 44. Госпіталізовані понад два десятки людей. Решта лікуватиметься амбулаторно", — додав Лисак.

Людям надають допомогу внаслідок російської атаки на Кривий Ріг
Людям надають допомогу внаслідок російської атаки на Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Людям надають допомогу внаслідок російської атаки на Кривий Ріг
Людям надають допомогу внаслідок російської атаки на Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою в вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме попадання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.

Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.

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