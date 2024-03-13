Триває боротьба за життя — у Кривому Розі внаслідок удару РФ 44 постраждалих
Рятувальники виявили 44 постраждалих внаслідок російського удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області в вівторок, 12 березня. Серед них вісім "важких", зокрема, діти.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг 12 березня
За даними голови ОВА, серед поранених восьмеро "важких", з яких троє дітей, зокрема чотирирічний хлопчик. Найменші постраждалі від російського удару — двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.
"Загалом поранених 44. Госпіталізовані понад два десятки людей. Решта лікуватиметься амбулаторно", — додав Лисак.
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня
Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою в вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме попадання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.
Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.
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