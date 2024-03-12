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Зеленський показав відео рятувальної операції після ракетного удару по Кривому Рогу

12 березня 2024 20:39
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський показав відео рятувальної операції після ракетного удару по Кривому Рогу
Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Рогу. Він показав відео рятувальної операції внаслідок влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок. 

Жахливі кадри глава держави показав у своєму блозі в Telegram.

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Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу

"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина", — пише він.

За словами президента, станом на цей час двоє загиблих. Він висловив співчуття їхнім рідним та близьким.

"Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", — підкреслив Зеленський. 

Ракетний удар по Кривому Рогу — останні новини

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59.

В місті внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в одній з багатоповерхівок Металургійного району міста. Наразі відомо про загиблих та важко поранених. 

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