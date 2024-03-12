Зеленський показав відео рятувальної операції після ракетного удару по Кривому Рогу
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Рогу. Він показав відео рятувальної операції внаслідок влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок.
Жахливі кадри глава держави показав у своєму блозі в Telegram.
Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу
"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина", — пише він.
За словами президента, станом на цей час двоє загиблих. Він висловив співчуття їхнім рідним та близьким.
"Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", — підкреслив Зеленський.
Ракетний удар по Кривому Рогу — останні новини
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59.
В місті внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в одній з багатоповерхівок Металургійного району міста. Наразі відомо про загиблих та важко поранених.
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