Зеленский показал видео спасательной операции после ракетного удара по Кривому Рогу

Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Кривому Рогу. Он показал видео спасательной операции в результате попадания ракеты в девятиэтажное здание.

Ужасные кадры глава государства показал в своем блоге в Telegram.

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Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу

"Сейчас идет спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Многие ранены, среди них тяжелые. Есть и ребенок", — пишет он.

По словам президента, по состоянию на данный момент двое погибших. Он выразил соболезнования их родным и близким.

"Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Кривому Рогу — последние новости

Напомним, ранее в Кривом Роге раздались мощные взрывы из-за удара российской управляемой авиаракетой Х-59.

В городе в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в одной из многоэтажек Металлургического района города. Пока известно о погибших и тяжело раненых.