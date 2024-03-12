Зеленский показал видео спасательной операции после ракетного удара по Кривому Рогу
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Кривому Рогу. Он показал видео спасательной операции в результате попадания ракеты в девятиэтажное здание.
Ужасные кадры глава государства показал в своем блоге в Telegram.
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу
"Сейчас идет спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Многие ранены, среди них тяжелые. Есть и ребенок", — пишет он.
По словам президента, по состоянию на данный момент двое погибших. Он выразил соболезнования их родным и близким.
"Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул Зеленский.
Ракетный удар по Кривому Рогу — последние новости
Напомним, ранее в Кривом Роге раздались мощные взрывы из-за удара российской управляемой авиаракетой Х-59.
В городе в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в одной из многоэтажек Металлургического района города. Пока известно о погибших и тяжело раненых.
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