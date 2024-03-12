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У Кривому Розі через ворожу атаку горить багатоповерхівка, — ОВА

12 березня 2024 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Кривому Розі через ворожу атаку горить багатоповерхівка, — ОВА
Пожежа в багатоповерхівці. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 12 березня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу у житловій багатоповерхівці сталося займання.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці", — йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що наразі вся інформація щодо атаки росіян уточнюється.

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Пожежа в багатоповерхівці. Фото: соцмережі

Водночас в регіоні ще не оголошували відбою повітряної тривоги, загроза зберігається. 

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Скриншот допису Лисака

Як пишуть місцеві Telegram-канали, поблизу житлового будинку вибуховою хвилею пошкоджено кіоски. Ймовірно, загинула продавчиня одного з них.

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Пошкоджений кіоск. Фото: Telegram/На часі: Кривий Ріг

Раніше Повітряні сили попереджали про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу. 

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи поблизу аеродрому. Там розташована фронтова авіація та гелікоптери ворога. 

Кривий Ріг
вибух
Дніпропетровська область
ППО
ракета
війна в Україні

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