У Кривому Розі через ворожу атаку горить багатоповерхівка, — ОВА

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: соцмережі

Російські війська у вівторок, 12 березня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу у житловій багатоповерхівці сталося займання.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці", — йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що наразі вся інформація щодо атаки росіян уточнюється.

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: соцмережі

Водночас в регіоні ще не оголошували відбою повітряної тривоги, загроза зберігається.

Скриншот допису Лисака

Як пишуть місцеві Telegram-канали, поблизу житлового будинку вибуховою хвилею пошкоджено кіоски. Ймовірно, загинула продавчиня одного з них.

Пошкоджений кіоск. Фото: Telegram/На часі: Кривий Ріг

Раніше Повітряні сили попереджали про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи поблизу аеродрому. Там розташована фронтова авіація та гелікоптери ворога.