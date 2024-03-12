У Кривому Розі через ворожу атаку горить багатоповерхівка, — ОВА
Російські війська у вівторок, 12 березня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу у житловій багатоповерхівці сталося займання.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Кривий Ріг 12 березня
"Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці", — йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що наразі вся інформація щодо атаки росіян уточнюється.
Водночас в регіоні ще не оголошували відбою повітряної тривоги, загроза зберігається.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, поблизу житлового будинку вибуховою хвилею пошкоджено кіоски. Ймовірно, загинула продавчиня одного з них.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу.
Також ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи поблизу аеродрому. Там розташована фронтова авіація та гелікоптери ворога.
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