Олещук показав бойову роботу ППО по російських дронах у небі над півднем

Бойова робота ППО. Фото: скриншот з відео

Російські війська в ніч на вівторок, 12 березня, атакували південні області України дронами "шахед". Протиповітряній обороні вдалося знищити дев'ять ворожих безпілотників.

Кадри бойової роботи сил ППО оприлюднив Командувач Повітряних сил України Микола Олещук в Telegram.

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"Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку у ніч на 12 березня 2024 року!" — написав він.

Олещук подякував воїнам повітряного командування "Південь" за результат.

Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, в ніч на 12 березня під атакою Росії опинилися південні регіони. Ворог запустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.

Також ми писали, що прикордонники показали відео, як вночі знищили російський дрон-камікадзе в межах Миколаївської області.

Крім того, вночі 11 березня ворожі безпілотники вчергове намагалися прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів збили захисники. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.