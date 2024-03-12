Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Олещук показав бойову роботу ППО по російських дронах у небі над півднем arrow

Олещук показав бойову роботу ППО по російських дронах у небі над півднем

12 березня 2024 17:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Олещук показав бойову роботу ППО по російських дронах у небі над півднем
Бойова робота ППО. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч на вівторок, 12 березня, атакували південні області України дронами "шахед". Протиповітряній обороні вдалося знищити дев'ять ворожих безпілотників.

Кадри бойової роботи сил ППО оприлюднив Командувач Повітряних сил України Микола Олещук в Telegram.

Читайте також:

Атака дронів на південь України 12 березня

"Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку у ніч на 12 березня 2024 року!" — написав він.

Олещук подякував воїнам повітряного командування "Південь" за результат.

null
Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, в ніч на 12 березня під атакою Росії опинилися південні регіони. Ворог запустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.

Також ми писали, що прикордонники показали відео, як вночі знищили російський дрон-камікадзе в межах Миколаївської області.

Крім того, вночі 11 березня ворожі безпілотники вчергове намагалися прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів збили захисники. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.

безпілотники
Одеська область
обстріли
Херсонська область
Миколаївська область
ППО
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше