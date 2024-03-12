Олещук показав бойову роботу ППО по російських дронах у небі над півднем
Російські війська в ніч на вівторок, 12 березня, атакували південні області України дронами "шахед". Протиповітряній обороні вдалося знищити дев'ять ворожих безпілотників.
Кадри бойової роботи сил ППО оприлюднив Командувач Повітряних сил України Микола Олещук в Telegram.
Атака дронів на південь України 12 березня
"Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку у ніч на 12 березня 2024 року!" — написав він.
Олещук подякував воїнам повітряного командування "Південь" за результат.
Нагадаємо, в ніч на 12 березня під атакою Росії опинилися південні регіони. Ворог запустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.
Також ми писали, що прикордонники показали відео, як вночі знищили російський дрон-камікадзе в межах Миколаївської області.
Крім того, вночі 11 березня ворожі безпілотники вчергове намагалися прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів збили захисники. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.
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