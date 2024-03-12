Прикордонники показали, як знищили ворожий шахед в небі над Миколаївщиною

Дрон в прицілі прикордонників. Фото: скриншот з відео

Російські війська в ніч на вівторок, 12 березня, атакували Україну дронами "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ворожих безпілотників, один з них — у Миколаївській області.

Кадри роботи по повітряних цілях оприлюднила пресслужба ДПСУ в Telegram.

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Так, в межах Миколаївської області мобільні вогневі групи ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе.

На відео видно, як прикордонники довгою кулеметною чергою цілять по повітряній цілі і, зрештою, влучають по ній.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, цієї ночі під атакою Росії опинилися південні регіони. Ворог впустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.

Також ми писали, що вночі 11 березня ворожі безпілотники вчергове намагалися прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів збили захисники. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.