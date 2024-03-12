Прикордонники показали, як знищили ворожий шахед в небі над Миколаївщиною
Російські війська в ніч на вівторок, 12 березня, атакували Україну дронами "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ворожих безпілотників, один з них — у Миколаївській області.
Кадри роботи по повітряних цілях оприлюднила пресслужба ДПСУ в Telegram.
Атака дронів на Україну 12 березня
Так, в межах Миколаївської області мобільні вогневі групи ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе.
На відео видно, як прикордонники довгою кулеметною чергою цілять по повітряній цілі і, зрештою, влучають по ній.
Нагадаємо, цієї ночі під атакою Росії опинилися південні регіони. Ворог впустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.
Також ми писали, що вночі 11 березня ворожі безпілотники вчергове намагалися прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів збили захисники. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.
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