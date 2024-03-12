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Прикордонники показали, як знищили ворожий шахед в небі над Миколаївщиною

12 березня 2024 14:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники показали, як знищили ворожий шахед в небі над Миколаївщиною
Дрон в прицілі прикордонників. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч на вівторок, 12 березня, атакували Україну дронами "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ворожих безпілотників, один з них — у Миколаївській області.

Кадри роботи по повітряних цілях оприлюднила пресслужба ДПСУ в Telegram.

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Атака дронів на Україну 12 березня

Так, в межах Миколаївської області мобільні вогневі групи ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе.

На відео видно, як прикордонники довгою кулеметною чергою цілять по повітряній цілі і, зрештою, влучають по ній.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, цієї ночі під атакою Росії опинилися південні регіони. Ворог впустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.

Також ми писали, що вночі 11 березня ворожі безпілотники вчергове намагалися прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів збили захисники. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.

безпілотники
прикордонники
ППО
дрони
війна в Україні

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