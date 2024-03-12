Ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області — загинув чоловік

Пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Російська армія обстріляла ракетами Запорізьку область. Під прицілом ворога опинилася Степненська сільська громада. Від ворожої атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

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Як вказують слідчі, російські війська влучили ракетами у Степненську громаду у понеділок, 11 березня. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети типу Іскандер-М.

Внаслідок чергового обстрілу регіону загинув чоловік. Також пошкоджень через вибухову хвилю зазнала цивільна інфраструктура.

Рештки ворожого боєприпасу. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Вирва, що утворилася внаслідок влучання. Фото: Запорізька обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, 10 березня ворог завдав 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Додамо, 8 березня у тимчасово окупованій Запорізькій області пролунали вибухи. Звуки "хлопків" лунали поблизу військової бази росіян.