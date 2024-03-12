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Ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області — загинув чоловік

12 березня 2024 12:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області — загинув чоловік
Пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото: Запорізька обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія обстріляла ракетами Запорізьку область. Під прицілом ворога опинилася Степненська сільська громада. Від ворожої атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

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Як вказують слідчі, російські війська влучили ракетами у Степненську громаду у понеділок, 11 березня. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети типу Іскандер-М.

Внаслідок чергового обстрілу регіону загинув чоловік. Також пошкоджень через вибухову хвилю зазнала цивільна інфраструктура. 

Рештки ворожого боєприпаса
Рештки ворожого боєприпасу. Фото: Запорізька обласна прокуратура 
Вирва, що утворилася внаслідок влучання
Вирва, що утворилася внаслідок влучання. Фото: Запорізька обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, 10 березня ворог завдав 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Додамо, 8 березня у тимчасово окупованій Запорізькій області пролунали вибухи. Звуки "хлопків" лунали поблизу військової бази росіян.

війна
росіяни
Запоріжжя
Україна
Офіс генерального прокурора
Запорізька область
обстріли
прокуратура
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загиблі

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