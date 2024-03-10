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Росіяни завдали 476 ударів по Запорізькій області — в ОВА назвали руйнування

10 березня 2024 09:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни завдали 476 ударів по Запорізькій області — в ОВА назвали руйнування
Руйнування в будинку внаслдіок обстрілу. Фото: Іван Федоров / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог завдав 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області за добу. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в неділю, 10 березня.

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Російські окупанти здійснили пуск 166 безпілотників на Запорізьку область. Під прицілом противника опинилися Гуляйполе, Новоданилівка, Левадне, Роботине, Мала Токмачка й Малинівка.

"Окупанти гатили з авіації по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, а також здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Левадного, Роботиного й Кам'янського", — вказав Федоров.

Вирва, утворена внаслідок атаки
Вирва, утворена внаслідок атаки. Фото: Іван Федоров / Telegram

Під артилерійським вогнем загарбників опинилося Гуляйполе, Новодарівка, Новоданилівка, Левадне, Приморське тощо. Загалом було завдано 297 артударів.

За словами Федорова, в ОВА надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Скриншот допису Федорова
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 8 березня на тимчасово окупованій Запорізькій області пролунали вибухи. Звуки "хлопків" лунали поблизу військової бази росіян.

Додамо, 6 березня загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждали шість населених пунктів області.

війна
росіяни
Україна
Запорізька область
обстріли
Іван Федоров
інфраструктура
будинок
атака

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