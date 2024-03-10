Росіяни завдали 476 ударів по Запорізькій області — в ОВА назвали руйнування
Ворог завдав 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області за добу. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в неділю, 10 березня.
Атаки росіян на Запорізьку область протягом доби
Російські окупанти здійснили пуск 166 безпілотників на Запорізьку область. Під прицілом противника опинилися Гуляйполе, Новоданилівка, Левадне, Роботине, Мала Токмачка й Малинівка.
"Окупанти гатили з авіації по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, а також здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Левадного, Роботиного й Кам'янського", — вказав Федоров.
Під артилерійським вогнем загарбників опинилося Гуляйполе, Новодарівка, Новоданилівка, Левадне, Приморське тощо. Загалом було завдано 297 артударів.
За словами Федорова, в ОВА надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, 8 березня на тимчасово окупованій Запорізькій області пролунали вибухи. Звуки "хлопків" лунали поблизу військової бази росіян.
Додамо, 6 березня загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждали шість населених пунктів області.
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