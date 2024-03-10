Россияне нанесли 476 ударов по Запорожской области — в ОВА назвали разрушение
Враг нанес 476 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области за сутки. В результате обстрелов есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 10 марта.
Атаки россиян на Запорожскую область в течение суток
Российские оккупанты осуществили пуск 166 беспилотников на Запорожскую область. Под прицелом противника оказались Гуляйполе, Новоданиловка, Левадное, Роботино, Малая Токмачка и Малиновка.
"Оккупанты били из авиации по Орехову, Новоданиловке и Роботиному, а также совершили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Зализничного, Малой Токмачки, Левадного, Роботиного и Каменского", — указал Федоров.
Под артиллерийским огнем захватчиков оказались Гуляйполе, Новодаровка, Новоданиловка, Левадное, Приморское и т.д. В общей сложности было нанесено 297 артударов.
По словам Федорова, в ОВА поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, 8 марта на временно оккупированной Запорожской области раздались взрывы. Звуки "хлопков" звучали возле военной базы россиян.
Добавим, 6 марта захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населенных пунктов области.
Читайте Новини.LIVE!