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Россияне нанесли 476 ударов по Запорожской области — в ОВА назвали разрушение

10 марта 2024 09:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне нанесли 476 ударов по Запорожской области — в ОВА назвали разрушение
Разрушение в доме в результате обстрела. Фото: Иван Федоров / Телеграмм
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг нанес 476 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области за сутки. В результате обстрелов есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 10 марта.

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Российские оккупанты осуществили пуск 166 беспилотников на Запорожскую область. Под прицелом противника оказались Гуляйполе, Новоданиловка, Левадное, Роботино, Малая Токмачка и Малиновка.

"Оккупанты били из авиации по Орехову, Новоданиловке и Роботиному, а также совершили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Зализничного, Малой Токмачки, Левадного, Роботиного и Каменского", — указал Федоров.

Воронка, образованная в результате атаки
Воронка, образованная в результате атаки. Фото: Иван Федоров / Телеграмм

Под артиллерийским огнем захватчиков оказались Гуляйполе, Новодаровка, Новоданиловка, Левадное, Приморское и т.д. В общей сложности было нанесено 297 артударов.

По словам Федорова, в ОВА поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Скриншот сообщения Федорова
Скриншот поста Федорова

Напомним, 8 марта на временно оккупированной Запорожской области раздались взрывы. Звуки "хлопков" звучали возле военной базы россиян.

Добавим, 6 марта захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населенных пунктов области.

война
россияне
Украина
Запорожская область
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Иван Федоров
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