Окупанти майже 200 разів за добу вдарили по Запоріжжю — які наслідки

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти упродовж попередньої доби 177 разів обстріляли Запорізьку область. Загарбники атакували регіон різними типами озброєння, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у понеділок, 4 березня.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Запорізької області

Федоров розповів, що упродовж попередньої доби окупанти завдали авіаудару по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"133 артудари прийшлися по території Новоданидівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню", — розповів він.

Крім того, відомо, що надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Скриншот допису Івана Федорова у Telegram

Нагадаємо, пізно ввечері 3 березня окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто.

Крім того, того ж дня загарбники завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок потужних вибухів у місті значні руйнування.

А 2 березня під ворожим вогнем опинилась Одеса. Росіяни дроном поцілили у житловий будинок. Через ворожу атаку загинули 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Найменшому малюку було лише три місяці.