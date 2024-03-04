Окупанти майже 200 разів за добу вдарили по Запоріжжю — які наслідки
Російські окупанти упродовж попередньої доби 177 разів обстріляли Запорізьку область. Загарбники атакували регіон різними типами озброєння, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у понеділок, 4 березня.
Наслідки обстрілів Запорізької області
Федоров розповів, що упродовж попередньої доби окупанти завдали авіаудару по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.
"133 артудари прийшлися по території Новоданидівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню", — розповів він.
Крім того, відомо, що надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 березня окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто.
Крім того, того ж дня загарбники завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок потужних вибухів у місті значні руйнування.
А 2 березня під ворожим вогнем опинилась Одеса. Росіяни дроном поцілили у житловий будинок. Через ворожу атаку загинули 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Найменшому малюку було лише три місяці.
Читайте Новини.LIVE!