Оккупанты почти 200 раз за сутки ударили по Запорожью — какие последствия

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты на протяжении предыдущих суток 177 раз обстреляли Запорожскую область. Захватчики атаковали регион разными типами вооружения, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 4 марта.

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Последствия обстрелов Запорожской области

Федоров рассказал, что в течение предыдущих суток оккупанты нанесли авиаудар по Работино, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"133 артудара пришлись по территории Новоданидовки, Малиновки, Раблтино и других населенных пунктов на линии огня", — рассказал он.

Кроме того, известно, что поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, поздно вечером 3 марта оккупанты ударили по Днепропетровской области. Повреждены почта, частный дом и автомобиль.

Кроме того, в тот же день захватчики нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате мощных взрывов в городе значительные разрушения.

А 2 марта под вражеским огнем оказалась Одесса. Россияне дроном попали в жилой дом. Из-за вражеской атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Младшему малышу было всего три месяца.