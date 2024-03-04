Оккупанты почти 200 раз за сутки ударили по Запорожью — какие последствия
Российские оккупанты на протяжении предыдущих суток 177 раз обстреляли Запорожскую область. Захватчики атаковали регион разными типами вооружения, повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 4 марта.
Последствия обстрелов Запорожской области
Федоров рассказал, что в течение предыдущих суток оккупанты нанесли авиаудар по Работино, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино.
"133 артудара пришлись по территории Новоданидовки, Малиновки, Раблтино и других населенных пунктов на линии огня", — рассказал он.
Кроме того, известно, что поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Напомним, поздно вечером 3 марта оккупанты ударили по Днепропетровской области. Повреждены почта, частный дом и автомобиль.
Кроме того, в тот же день захватчики нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате мощных взрывов в городе значительные разрушения.
А 2 марта под вражеским огнем оказалась Одесса. Россияне дроном попали в жилой дом. Из-за вражеской атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Младшему малышу было всего три месяца.
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