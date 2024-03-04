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Оккупанты почти 200 раз за сутки ударили по Запорожью — какие последствия

4 марта 2024 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты почти 200 раз за сутки ударили по Запорожью — какие последствия
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты на протяжении предыдущих суток 177 раз обстреляли Запорожскую область. Захватчики атаковали регион разными типами вооружения, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 4 марта.

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Федоров рассказал, что в течение предыдущих суток оккупанты нанесли авиаудар по Работино, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино.

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Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"133 артудара пришлись по территории Новоданидовки, Малиновки, Раблтино и других населенных пунктов на линии огня", — рассказал он.

Кроме того, известно, что поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, поздно вечером 3 марта оккупанты ударили по Днепропетровской области. Повреждены почта, частный дом и автомобиль.

Кроме того, в тот же день захватчики нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате мощных взрывов в городе значительные разрушения.

А 2 марта под вражеским огнем оказалась Одесса. Россияне дроном попали в жилой дом. Из-за вражеской атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Младшему малышу было всего три месяца.

Запорожская область
обстрелы
Иван Федоров
война в Украине

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