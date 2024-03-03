Потужні вибухи в Покровську — голова військової адміністрації розповів про наслідки

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото архівне: Новини.LIVE

Російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську Донецької області у неділю, 3 березня. Внаслідок потужних вибухів у місті значні руйнування.

Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Покровська

За словами Добряка, близько 06:30 було здійснено ракетний обстріл Покровська. Внаслідок обстрілу ракетами "Іскандер 9М" є приліт біля житлового будинку.

"Постраждали 14 багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки. Здебільшого це вікна, двері. Є три легкі поранені жінки. Пошкоджено газопровід, 18 800 абонентів зараз сидять без газу, але сподіваємось, що до кінця завтрашнього дня ми відновимо його роботу", — повідомив Добряк.

Глава військової адміністрації додав, що всі комунальники працюють і надають людям необхідну допомогу.

Обстріл Покровська 3 березня. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Покровська 3 березня. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Покровська 3 березня. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Покровська 3 березня. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Покровська 3 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна з російських ракет влучила в адмінбудівлю поліції. У МВС зазначили, що це вже 37-ма пошкоджена поліцейська ділянка на Донеччині.

Також окупанти атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано влучення ворожої ракети.