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Оккупанты обстреляли полицейский участок в Донецкой области

1 марта 2024 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли полицейский участок в Донецкой области
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в пятницу, 1 марта, обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг попал в админздание полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

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Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Оккупанты атаковали Донецкую область

"Сегодня ночью Россия ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

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Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Одна из российских ракет попала в админздание полиции. В МВД отметили, что это уже 37-й поврежденный полицейский участок в Донецкой области.

В результате обстрела оккупантов разрушениям также подверглись больницы, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, десять жилых домов и автомобиль.

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Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

"В Константиновке повреждено по меньшей мере 18 гражданских объектов", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Также захватчики за прошедшие сутки нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.

МВД
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полиция
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