Оккупанты обстреляли полицейский участок в Донецкой области

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Российские оккупанты в пятницу, 1 марта, обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг попал в админздание полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

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"Сегодня ночью Россия ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Одна из российских ракет попала в админздание полиции. В МВД отметили, что это уже 37-й поврежденный полицейский участок в Донецкой области.

В результате обстрела оккупантов разрушениям также подверглись больницы, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, десять жилых домов и автомобиль.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

"В Константиновке повреждено по меньшей мере 18 гражданских объектов", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Также захватчики за прошедшие сутки нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.