Окупанти обстріляли поліцейський відділок у Донецькій області

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти у п'ятницю, 1 березня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Ворог влучив в адмінбудівлю поліції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

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"Сьогодні вночі Росія вдарила по місту чотирма ракетами "С-300". Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Одна з російських ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. У МВС зазначили, що це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу окупантів руйнувань також зазнали лікарні, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, десять житлових будинків та автомобіль.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

"У Костянтинівці пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня окупанти атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано влучання ворожої ракети.

Також загарбники упродовж минулої доби завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення.