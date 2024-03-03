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Мощные взрывы в Покровске — глава военной администрации рассказал о последствиях

3 марта 2024 13:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мощные взрывы в Покровске — глава военной администрации рассказал о последствиях
Последствия обстрела Донецкой области. Фото архивное: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области в воскресенье, 3 марта. В результате мощных взрывов, в городе значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в комментарии Новини.LIVE

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Последствия обстрела Покровска

По словам Добряка, около 06:30 был осуществлен ракетный обстрел Покровска. В результате обстрела ракетами "Искандер 9М" есть прилет возле жилого дома.

"Пострадали 14 многоквартирных домов, четыре частных дома. В основном это окна, двери. Есть три легких раненых женщины. Поврежден газопровод, 18800 абонентов сейчас сидят без газа, но будет надеяться, что до конца завтрашнего дня мы возобновим его работу", — сообщил Добряк.

Глава военной администрации добавил, что все коммунальщики работают и людям оказывают необходимую помощь.

Последствия обстрела Донецкой области
Обстрел Покровска 3 марта. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Донецкой области
Обстрел Покровска 3 марта. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Донецкой области
Обстрел Покровска 3 марта. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Донецкой области
Обстрел Покровска 3 марта. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Донецкой области
Обстрел Покровска 3 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Одна из российских ракет попала в админздание полиции. В МВД отметили, что это уже 37-й поврежденный полицейский участок в Донецкой области.

Также оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
Россия
ракетный удар

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