В Донецкой области сообщают о взрывах — есть разрушения и пострадавшие

Огонь на месте попадания. Фото: Донецкая областная прокуратура

В ночь на 3 марта вооруженные силы Российской Федерации совершили массированную ракетную атаку на города Мирноград и Покровск, выпустив четыре ракеты. Под прицел захватчиков попал микрорайон с плотной застройкой.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в воскресенье, 3 марта.

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Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Враг нанес удар по Донбасу

"В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих домах получили три мирных гражданина — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина", — сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Они получают медицинскую помощь.

"Среди поврежденных объектов — как минимум 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин, автобус", — говорится в сообщении.

Также утром россияне ударили ракетой "Искандер-М" по городу Покровску, где в эпицентре взрывов оказались жилые дома.

"Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль", — отчитываются в прокуратуре.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Следователь прокуратуры на месте обстрела. Фото: Донецкая прокуратура

Разбитое здание и автомобили. Фото: Донецкая прокуратура

Поврежденное здание обстрелом. Фото: Донецкая прокуратура

Уничтоженный школьный автобус. Фото: Донецкая прокуратура

Здание с выбитыми окнами. Фото: Донецкая прокуратура

Напомним, 1 марта оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Также захватчики за прошедшие сутки нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.