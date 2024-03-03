В Донецкой области сообщают о взрывах — есть разрушения и пострадавшие
В ночь на 3 марта вооруженные силы Российской Федерации совершили массированную ракетную атаку на города Мирноград и Покровск, выпустив четыре ракеты. Под прицел захватчиков попал микрорайон с плотной застройкой.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в воскресенье, 3 марта.
Враг нанес удар по Донбасу
"В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих домах получили три мирных гражданина — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина", — сообщили в прокуратуре.
Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Они получают медицинскую помощь.
"Среди поврежденных объектов — как минимум 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин, автобус", — говорится в сообщении.
Также утром россияне ударили ракетой "Искандер-М" по городу Покровску, где в эпицентре взрывов оказались жилые дома.
"Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль", — отчитываются в прокуратуре.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 1 марта оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.
Также захватчики за прошедшие сутки нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.
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