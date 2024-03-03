На Донеччині повідомляють про вибухи — є руйнування і постраждалі

Вогонь на місці влучання. Фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч на 3 березня збройні сили Російської Федерації здійснили масовану ракетну атаку на міста Мирноград і Покровськ, випустивши чотири ракети. Під приціл загарбників потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у неділю, 3 березня.

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Повідомлення Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Ворог завдав удару по Донеччині

"В результаті влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян — двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік", — повідомили в прокуратурі.

Повідомляється, що постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої та поранення тіла. Вони отримують медичну допомогу.

"Серед пошкоджених об’єктів – щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус", — говориться у повідомленні.

Також уранці росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по місту Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки.

"Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль", — звітують у прокуратурі.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Слідчий прокуратури на місці обстрілу. Фото: Донецька прокуратура

Потрощена будівля та автомобілі. Фото: Донецька прокуратура

Пошкоджена обстрілом будівля. Фото: Донецька прокуратура

Знищений шкільний автобус. Фото: Донецька прокуратура

Будівля з вибитими вікнами. Фото: Донецька прокуратура

Нагадаємо, 1 березня окупанти атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано влучання ворожої ракети.

Також загарбники упродовж минулої доби завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення.