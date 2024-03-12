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Враг нанес ракетный удар по Запорожской области — погиб мужчина

12 марта 2024 12:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг нанес ракетный удар по Запорожской области — погиб мужчина
Поврежден дом вследствие атаки. Фото: Запорожская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия обстреляла ракетами Запорожскую область. Под прицелом врага оказалась Степненская сельская громада. От вражеской атаки погиб местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram.

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Как указывают следователи, российские войска попали ракетами в Степненскую громаду в понедельник, 11 марта. По предварительной информации, оккупанты применили ракеты типа Искандер-М.

В результате очередного обстрела региона погиб мужчина. Также повреждения из-за взрывной волны получила гражданская инфраструктура.

Остатки вражеского боеприпаса
Остатки вражеского боеприпаса. Фото: Запорожская областная прокуратура
Образовавшаяся в результате попадания воронка
Образовавшаяся в результате попадания воронка. Фото: Запорожская областная прокуратура

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора
Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, 10 марта враг нанес 476 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Добавим, 8 марта во временно оккупированной Запорожской области раздались взрывы. Звуки "хлопков" звучали вблизи военной базы россиян.

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Запорожье
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