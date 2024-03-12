Пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед в небе над Николаевщиной
Российские войска в ночь на вторник, 12 марта, атаковали Украину дронами "шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников, один из них — в Николаевской области.
Кадры работы по воздушным целям обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.
Атака дронов на Украину 12 марта
Так, в пределах Николаевской области мобильные огневые группы ПВО уничтожили один вражеский дрон-камикадзе.
На видео видно, как пограничники длинной пулеметной очередью целят по воздушной цели и, наконец, попадают по ней.
Напомним, этой ночью под атакой России оказались южные регионы. Враг уронил беспилотники и ракету в направлении Одесщины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.
Также мы писали, что ночью 11 марта вражеские беспилотники в очередной раз пытались прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов сбили защитники. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.
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