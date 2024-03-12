Пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед в небе над Николаевщиной

Дрон в прицеле пограничников. Фото: скриншот с видео

Российские войска в ночь на вторник, 12 марта, атаковали Украину дронами "шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников, один из них — в Николаевской области.

Кадры работы по воздушным целям обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Так, в пределах Николаевской области мобильные огневые группы ПВО уничтожили один вражеский дрон-камикадзе.

На видео видно, как пограничники длинной пулеметной очередью целят по воздушной цели и, наконец, попадают по ней.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, этой ночью под атакой России оказались южные регионы. Враг уронил беспилотники и ракету в направлении Одесщины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.

Также мы писали, что ночью 11 марта вражеские беспилотники в очередной раз пытались прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов сбили защитники. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.