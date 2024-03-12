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Пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед в небе над Николаевщиной

12 марта 2024 14:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед в небе над Николаевщиной
Дрон в прицеле пограничников. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на вторник, 12 марта, атаковали Украину дронами "шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников, один из них — в Николаевской области.

Кадры работы по воздушным целям обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Так, в пределах Николаевской области мобильные огневые группы ПВО уничтожили один вражеский дрон-камикадзе.

На видео видно, как пограничники длинной пулеметной очередью целят по воздушной цели и, наконец, попадают по ней.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, этой ночью под атакой России оказались южные регионы. Враг уронил беспилотники и ракету в направлении Одесщины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.

Также мы писали, что ночью 11 марта вражеские беспилотники в очередной раз пытались прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов сбили защитники. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.

беспилотники
пограничники
ПВО
дроны
война в Украине

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