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Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині

12 березня 2024 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Оператор полку "Азов" з українським розвіддроном "Фурія". Фото: пресслужба полку "Азов"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бійці полку Національної гвардії України "Азов" показали вражаючі кадри роботи операторів українських розвідувальних дронів "Фурія". Вони належать артилерійській розвідці 12-ї бригади спеціального призначення, яка бере участь у звільненні Луганщини.

Світлини роботи оборонців показали у пресслужбі полку.

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Як полк "Азов" використовує дрони "Фурія"

Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Боєць "Азову" з дроном "Фурія". Джерело: пресслужба полку "Азов"
Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Оператори "Фурії" за роботою. Джерело: пресслужба полку "Азов"

 Як зазначили військовослужбовці, головна місія дронів — розшук ворожих цілей: скупчень військової техніки та особового складу, а також логістичних складів боєприпасів, для коригування артилерійських ударів.

Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Оператор "Фурії" за роботою. Джерело: пресслужба полку "Азов""
Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Спуск "Фурії" парашутом. Джерело: пресслужба полку "Азов"
Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Військовослужбовці "Азову" з дроном "Фурія". Джерело: пресслужба полку "Азов"

 Дрон "Фурія" — що відомо

Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Оператор "Фурії" проводить передполітну перевірку. Джерело: пресслужба полку "Азов"

Зазначимо, що розвідувальний дрон "Фурія" з'явився у 2014 році і використовується донині українськими військовослужбовцями та силовиками НГУ та СБУ. Він здатен літати до 50 км і перебуває у повітрі до трьох годин, а максимальна швидкість становить 130 км/г.

Нагадаємо, раніше полк показав роботу ударних дронів-камікадзе під Кремінною, в районі Тернів. Також військовослужбовці полку вручили особливу подяку донецькому футбольному клубу "Шахтар" за активну допомогу підрозділу. 

Нацгвардія
Україна
Луганська область
полк "Азов"
дрони
війна в Україні

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