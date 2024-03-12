Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині
Бійці полку Національної гвардії України "Азов" показали вражаючі кадри роботи операторів українських розвідувальних дронів "Фурія". Вони належать артилерійській розвідці 12-ї бригади спеціального призначення, яка бере участь у звільненні Луганщини.
Світлини роботи оборонців показали у пресслужбі полку.
Як полк "Азов" використовує дрони "Фурія"
Як зазначили військовослужбовці, головна місія дронів — розшук ворожих цілей: скупчень військової техніки та особового складу, а також логістичних складів боєприпасів, для коригування артилерійських ударів.
Дрон "Фурія" — що відомо
Зазначимо, що розвідувальний дрон "Фурія" з'явився у 2014 році і використовується донині українськими військовослужбовцями та силовиками НГУ та СБУ. Він здатен літати до 50 км і перебуває у повітрі до трьох годин, а максимальна швидкість становить 130 км/г.
Нагадаємо, раніше полк показав роботу ударних дронів-камікадзе під Кремінною, в районі Тернів. Також військовослужбовці полку вручили особливу подяку донецькому футбольному клубу "Шахтар" за активну допомогу підрозділу.
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