Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" показали впечатляющие кадры работы операторов украинских разведывательных дронов "Фурия". Они принадлежат артиллерийской разведке 12-й бригады специального назначения, участвующей в освобождении Луганской области.
Фотографии работы защитников показали в пресс-службе полка.
Как полк "Азов" использует дроны "Фурия"
Как отметили военнослужащие, главная миссия дронов — поиск вражеских целей: скоплений военной техники и личного состава, а также логистических складов боеприпасов для корректировки артиллерийских ударов.
Дрон "Фурия" — что известно
Отметим, что разведывательный дрон "Фурия" появился в 2014 году и используется по сей день украинскими военнослужащими и силовиками НГУ и СБУ. Он способен летать до 50 км и находиться в воздухе до трех часов, а максимальная скорость составляет 130 км/ч.
Напомним, ранее полк показал работу ударных дронов-камикадзе под Кременной, в районе Тернов. Также военнослужащие полка вручили особую благодарность донецкому футбольному клубу "Шахтер" за активную помощь подразделению.
Читайте Новини.LIVE!