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Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области

12 марта 2024 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Оператор полка "Азов" с украинским разведдроном "Фурия". Фото: пресс-служба полка "Азов"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" показали впечатляющие кадры работы операторов украинских разведывательных дронов "Фурия". Они принадлежат артиллерийской разведке 12-й бригады специального назначения, участвующей в освобождении Луганской области.

Фотографии работы защитников показали в пресс-службе полка.

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Как полк "Азов" использует дроны "Фурия"

Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Боец "Азова" с дроном "Фурия". Источник: пресс-служба полка "Азов"
Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Операторы "Фурии" за работой. Источник: пресс-служба полка "Азов"

Как отметили военнослужащие, главная миссия дронов — поиск вражеских целей: скоплений военной техники и личного состава, а также логистических складов боеприпасов для корректировки артиллерийских ударов.

Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Оператор "Фурии" за работой. Источник: пресс-служба полка "Азов""
Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Спуск "Фурии" на парашюте. Источник: пресс-служба полка "Азов"
Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Военнослужащие "Азова" с дроном "Фурия". Источник: пресс-служба полка "Азов"

Дрон "Фурия" — что известно

Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области
Оператор "Фурии" проводит предполетную проверку. Источник: пресс-служба полка "Азов"

Отметим, что разведывательный дрон "Фурия" появился в 2014 году и используется по сей день украинскими военнослужащими и силовиками НГУ и СБУ. Он способен летать до 50 км и находиться в воздухе до трех часов, а максимальная скорость составляет 130 км/ч.

Напомним, ранее полк показал работу ударных дронов-камикадзе под Кременной, в районе Тернов. Также военнослужащие полка вручили особую благодарность донецкому футбольному клубу "Шахтер" за активную помощь подразделению.

Нацгвардия
Украина
Луганская область
полк "Азов"
дроны
война в Украине

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