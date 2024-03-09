Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Дрони проти окупантів — "Азов" показав кадри блискучого знищення ворога біля Тернів (відео) arrow

Дрони проти окупантів — "Азов" показав кадри блискучого знищення ворога біля Тернів (відео)

9 березня 2024 23:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дрони проти окупантів — "Азов" показав кадри блискучого знищення ворога біля Тернів (відео)
"Азов" нищить дронами російських окупантів. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії України ефективно використовує ударні дрони для боротьби з російськими окупантами на передовій. Бійці показали, як влучно поцілили в росіян в районі Тернів на Кремінському напрямку. 

Відповідне відео пресслужба "Азову" опублікувала в Telegram у п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:

Як "Азов" нищить ворога дронами

"Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищують ворожий особовий склад за допомогою скидів боєприпасів на Кремінському напрямку", — йдеться в дописі під відео.

 

Нагадаємо, що військові 12-ї бригади спецпризначення "Азов" показали як  поблизу Тернів на Кремінському напрямку за допомогою скидів боєприпасів майстерно полюють на ворожу піхоту вночі.

Також ми писали, що бійці полку "Азов" завдали нищівних ударів дронами по броньованих машинах піхоти та особовому складу ворога.

війна
військові
окупанти
полк "Азов"
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського