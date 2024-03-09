Дрони проти окупантів — "Азов" показав кадри блискучого знищення ворога біля Тернів (відео)

"Азов" нищить дронами російських окупантів. Фото: скриншот

12-та бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії України ефективно використовує ударні дрони для боротьби з російськими окупантами на передовій. Бійці показали, як влучно поцілили в росіян в районі Тернів на Кремінському напрямку.

Відповідне відео пресслужба "Азову" опублікувала в Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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Як "Азов" нищить ворога дронами

"Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищують ворожий особовий склад за допомогою скидів боєприпасів на Кремінському напрямку", — йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, що військові 12-ї бригади спецпризначення "Азов" показали як поблизу Тернів на Кремінському напрямку за допомогою скидів боєприпасів майстерно полюють на ворожу піхоту вночі.

Також ми писали, що бійці полку "Азов" завдали нищівних ударів дронами по броньованих машинах піхоти та особовому складу ворога.