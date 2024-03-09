В "Азові" показали, як бійці 12 бригади з дронів прицільно влучають у ворожі БМП з піхотою

Окупанти знищені бійцями "Азов". Фото: скриншот з відео "Азов"

Українські воїни продовжують використовувати дрони для знищення російських окупантів на фронті. Бійці 12 бригади спеціального призначення полку "Азов" завдали нищівних ударів по броньованих машинах піхоти та особовому складу ворога.

Відповідне відео знищення загарбників опублікувала пресслужба полку "Азов" у Telegram в суботу, 9 березня.

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В "Азові" поширили кадри, на яких видно, як спецпризначенці за допомогою дронів влучають у російські БМП з десантом. Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ї бригади успішно знищили військову техніку та особовий склад противника.

"Азовський дрон одним влучанням виводить з ладу ворожу БМП з десантом. Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ прицільно влучають у БМП противника з піхотою. Після зупинки руху, бронетехніку було знищено", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, військові 12 бригади "Азов" на Кремінському напрямку майстерно вполювали окупантів. Вони за допомогою скидів боєприпасів знищили ворожу піхоту.

Також ми писали, що в "Азові" показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.