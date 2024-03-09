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В "Азове" показали, как бойцы 12 бригады из дронов прицельно попадают во вражеские БМП с пехотой

9 марта 2024 14:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В "Азове" показали, как бойцы 12 бригады из дронов прицельно попадают во вражеские БМП с пехотой
Оккупанты уничтоженные бойцами "Азов". Фото: скриншот с видео "Азов"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские воины продолжают использовать дроны для уничтожения российских оккупантов на фронте. Бойцы 12 бригады специального назначения полка "Азов" нанесли сокрушительные удары по бронированным машинам пехоты и личному составу врага.

Соответствующее видео уничтожения захватчиков опубликовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в субботу, 9 марта.

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В "Азове" распространили кадры, на которых видно, как спецназовцы с помощью дронов попадают в российские БМП с десантом. Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады успешно уничтожили военную технику и личный состав противника.

"Азовский дрон одним попаданием выводит из строя вражескую БМП с десантом. Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ прицельно попадают в БМП противника с пехотой. После остановки движения, бронетехника была уничтожена", — говорится в описании под видео.

Напомним, военные 12 бригады "Азов" на Кременском направлении мастерски подстрелили оккупантов. Они с помощью сбросов боеприпасов уничтожили вражескую пехоту.

Также мы писали, что в "Азове" показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.

война
Украина
видео
оккупанты
полк "Азов"
дроны
фронт

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