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Дроны против оккупантов — "Азов" показал кадры блестящего уничтожения врага возле Тернов (видео)

9 марта 2024 23:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дроны против оккупантов — "Азов" показал кадры блестящего уничтожения врага возле Тернов (видео)
"Азов" уничтожает дронами российских оккупантов. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины эффективно употребляет ударные дроны для борьбы с российскими оккупантами на передовой. Бойцы показали, как метко попали в россиян в районе Тернов на Кременском направлении.

Соответствующее видео пресс-служба "Азова" опубликовала в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожают вражеский личный состав с помощью сбросов боеприпасов на Кременском направлении", — говорится в сообщении под видео.

 

Напомним, что военные 12-й бригады спецназначения "Азов" показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении с помощью сбросов боеприпасов мастерски охотятся на вражескую пехоту ночью.

Также мы писали, что бойцы полка "Азов" нанесли сокрушительные удары дронами по бронированным машинам пехоты и личному составу врага.

война
военные
оккупанты
полк "Азов"
дроны
война в Украине

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