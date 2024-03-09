Дроны против оккупантов — "Азов" показал кадры блестящего уничтожения врага возле Тернов (видео)

"Азов" уничтожает дронами российских оккупантов. Фото: скриншот

12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины эффективно употребляет ударные дроны для борьбы с российскими оккупантами на передовой. Бойцы показали, как метко попали в россиян в районе Тернов на Кременском направлении.

Соответствующее видео пресс-служба "Азова" опубликовала в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожают вражеский личный состав с помощью сбросов боеприпасов на Кременском направлении", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, что военные 12-й бригады спецназначения "Азов" показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении с помощью сбросов боеприпасов мастерски охотятся на вражескую пехоту ночью.

Также мы писали, что бойцы полка "Азов" нанесли сокрушительные удары дронами по бронированным машинам пехоты и личному составу врага.