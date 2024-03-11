Бійці полку Азов працюють на позиціях під Кремінною — ефектні кадри

Український захисник в окопі. Фото: Азов

Українські бійці продовжують боронити країну від російських загарбників та нищити їх на нашій землі. Захисники ведуть свою роботу, зокрема під Кремінною Луганської області.

Відповідні фото з місця оприлюднила пресслужба полку "Азов" у Telegram в понеділок, 11 березня.

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Робота захисників під Кремінною

В "Азові" розповіли, що піхотинці першого батальйону 12-ї бригади спеціального призначення Національної Гвардії України перебувають на позиціях в лісах під Кремінною.

Український захисник зі зброєю. Фото: Азов

Військові в бліндажі. Фото: Азов

Український захисник зі зброєю. Фото: Азов

Військовий в бліндажі. Фото: Азов

Українські захисники зі зброєю. Фото: Азов

Міна в землі. Фото: Азов

Військовий в бліндажі. Фото: Азов

Український захисник. Фото: Азов

Нагадаємо, в ГУР показали кадри операції з повернення "вишок Бойка".

Також ми писали, що прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників. ДПСУ оприлюднила відео ліквідації ворога.

Раніше Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.