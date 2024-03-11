Бійці полку Азов працюють на позиціях під Кремінною — ефектні кадри
Українські бійці продовжують боронити країну від російських загарбників та нищити їх на нашій землі. Захисники ведуть свою роботу, зокрема під Кремінною Луганської області.
Відповідні фото з місця оприлюднила пресслужба полку "Азов" у Telegram в понеділок, 11 березня.
Робота захисників під Кремінною
В "Азові" розповіли, що піхотинці першого батальйону 12-ї бригади спеціального призначення Національної Гвардії України перебувають на позиціях в лісах під Кремінною.
Нагадаємо, в ГУР показали кадри операції з повернення "вишок Бойка".
Також ми писали, що прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників. ДПСУ оприлюднила відео ліквідації ворога.
Раніше Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.
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