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Бойцы полка Азов работают на позициях под Кременной — эффектные кадры

11 марта 2024 19:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бойцы полка Азов работают на позициях под Кременной — эффектные кадры
Украинский защитник в окопе. Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские бойцы продолжают защищать страну от российских захватчиков и уничтожать их на нашей земле. Защитники ведут свою работу, в частности под Кременной Луганской области.

Соответствующие фото с места обнародовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Работа защитников под Кременной

В "Азове" рассказали, что пехотинцы 1-го батальона 12-й бригады специального назначения Национальной Гвардии Украины находятся на позициях в лесах под Кременной.

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Украинский защитник с оружием Фото: Азов
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Военные в блиндаже. Фото: Азов
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Украинский защитник с оружием Фото: Азов
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Военный в блиндаже. Фото: Азов
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Украинские защитники с оружием. Фото: Азов
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Мина в земле. Фото: Азов
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Военный в блиндаже. Фото: Азов
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Украинский защитник. Фото: Азов

Напомним, в ГУР показали кадры операции по возвращению "вышек Бойко".

Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. ГПСУ обнародовала видео ликвидации врага.

Ранее Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

Луганская область
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине
фронт

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