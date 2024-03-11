Бойцы полка Азов работают на позициях под Кременной — эффектные кадры
Украинские бойцы продолжают защищать страну от российских захватчиков и уничтожать их на нашей земле. Защитники ведут свою работу, в частности под Кременной Луганской области.
Соответствующие фото с места обнародовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в понедельник, 11 марта.
Работа защитников под Кременной
В "Азове" рассказали, что пехотинцы 1-го батальона 12-й бригады специального назначения Национальной Гвардии Украины находятся на позициях в лесах под Кременной.
Напомним, в ГУР показали кадры операции по возвращению "вышек Бойко".
Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. ГПСУ обнародовала видео ликвидации врага.
Ранее Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.
Читайте Новини.LIVE!