Бойцы полка Азов работают на позициях под Кременной — эффектные кадры

Украинский защитник в окопе. Фото: Азов

Украинские бойцы продолжают защищать страну от российских захватчиков и уничтожать их на нашей земле. Защитники ведут свою работу, в частности под Кременной Луганской области.

Соответствующие фото с места обнародовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Работа защитников под Кременной

В "Азове" рассказали, что пехотинцы 1-го батальона 12-й бригады специального назначения Национальной Гвардии Украины находятся на позициях в лесах под Кременной.

Украинский защитник с оружием Фото: Азов

Военные в блиндаже. Фото: Азов

Украинский защитник с оружием Фото: Азов

Военный в блиндаже. Фото: Азов

Украинские защитники с оружием. Фото: Азов

Мина в земле. Фото: Азов

Военный в блиндаже. Фото: Азов

Украинский защитник. Фото: Азов

Напомним, в ГУР показали кадры операции по возвращению "вышек Бойко".

Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. ГПСУ обнародовала видео ликвидации врага.

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