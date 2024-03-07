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Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ — Генштаб показав кадри короткого бою

7 березня 2024 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ — Генштаб показав кадри короткого бою
Бій з окупантами. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські військові продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.

Кадри короткого бою з ворогом оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ в Telegram у четвер, 7 березня.

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Скриншот допису Генштабу

ЗСУ відбили штурм окупантів

"Просто один короткий бій. Росіяни вирішили штурмувати позиції житомирських десантників. Що з цього вийшло, дивіться далі", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські захисники ведуть ближній стрілецький бій з ворогом та ліквідовують його.

Раніше бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації ворожого танка за допомогою дрона.

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. 

Крім того, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".

ЗСУ
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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