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Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ — Генштаб показал кадры короткого боя

7 марта 2024 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ — Генштаб показал кадры короткого боя
Бой с оккупантами. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

Кадры короткого боя с врагом обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в четверг, 7 марта.

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Скриншот поста Генштаба

ВСУ отразили штурм оккупантов

"Просто одно короткое сражение. Россияне решили штурмовать позиции житомирских десантников. Что из этого вышло, смотрите дальше", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские защитники ведут ближний стрелковый бой с врагом и ликвидируют его.

Ранее бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации вражеского танка с помощью дрона.

Также мы писали, что в течение недели украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники.

Кроме того, в этом году в семи училищах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов".

ВСУ
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине

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