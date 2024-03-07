Захисники виявили ходи окупантів на Запорізькому напрямку та завдали ударів з дрона — відео
7 березня 2024 12:31
Російський окупант. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів на нашій землі. Так, прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників.
Відповідні кадри опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram в четвер, 7 березня.
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Прикордонники знищили окупантів
На Запорізькому напрямку українські прикордонники виявили ходи сполучення російських окупантів.
На відео видно, як захисники надіслали "влучний" презент загарбникам, після чого ходи заповнилися димом.
Раніше Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.
Також ми писали, що бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації ворожого танка за допомогою дрона.
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