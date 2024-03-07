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Защитники обнаружили ходы оккупантов на Запорожском направлении и нанесли удары с дрона — видео

7 марта 2024 12:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники обнаружили ходы оккупантов на Запорожском направлении и нанесли удары с дрона — видео
Российский оккупант. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов на нашей земле. Так, пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 7 марта.

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Скриншот поста ГПСУ

Пограничники уничтожили оккупантов

На Запорожском направлении украинские пограничники обнаружили ходы сообщения российских оккупантов.

На видео видно, как защитники прислали "меткий" презент захватчикам, после чего ходы заполнились дымом.

Ранее Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

Также мы писали, что бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации вражеского танка с помощью дрона.

пограничники
Запорожская область
оккупанты
дроны
война в Украине

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