Олещук показал боевую работу ПВО по российским дронам в небе над югом
Российские войска в ночь на вторник, 12 марта, атаковали южные области Украины дронами "шахед". Противовоздушной обороне удалось уничтожить девять вражеских беспилотников.
Кадры боевой работы сил ПВО обнародовал Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram.
Атака дронов к югу Украины 12 марта
"Боевая работа по враждебным БпЛА на южном направлении в ночь на 12 марта 2024 года!" — написал он.
Олещук поблагодарил воинов воздушного командования "Юг" за результат.
Напомним, в ночь на 12 марта под атакой России оказались южные регионы. Враг запустил беспилотники и ракету в направлении Одесчины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.
Также мы писали, что пограничники показали видео, как ночью уничтожили российский дрон-камикадзе в пределах Николаевской области.
Кроме того, ночью 11 марта вражеские беспилотники в очередной раз пытались прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов сбили защитники. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.
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