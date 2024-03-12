Олещук показал боевую работу ПВО по российским дронам в небе над югом

Боевая работа ПВО. Фото: скриншот с видео

Российские войска в ночь на вторник, 12 марта, атаковали южные области Украины дронами "шахед". Противовоздушной обороне удалось уничтожить девять вражеских беспилотников.

Кадры боевой работы сил ПВО обнародовал Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram.

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"Боевая работа по враждебным БпЛА на южном направлении в ночь на 12 марта 2024 года!" — написал он.

Олещук поблагодарил воинов воздушного командования "Юг" за результат.

Скриншот поста Олещука

Напомним, в ночь на 12 марта под атакой России оказались южные регионы. Враг запустил беспилотники и ракету в направлении Одесчины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.

Также мы писали, что пограничники показали видео, как ночью уничтожили российский дрон-камикадзе в пределах Николаевской области.

Кроме того, ночью 11 марта вражеские беспилотники в очередной раз пытались прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов сбили защитники. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.