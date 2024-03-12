В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА
Российские войска во вторник, 12 марта, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела в жилой многоэтажке произошло возгорание.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Кривой Рог 12 марта
"Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке", — говорится в сообщении.
Лысак отметил, что в настоящее время вся информация по атаке россиян уточняется.
В то же время в регионе еще не объявляли отбоя воздушной тревоги, угроза сохраняется.
Как пишут местные Telegram-каналы, вблизи жилого дома взрывной волной повреждены киоски. Вероятно, погибла продавщица одного из них.
Ранее воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога.
Также мы писали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы вблизи аэродрома. Там находится фронтовая авиация и вертолеты врага.
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