В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА

Пожар в многоэтажке. Фото: соцсети

Российские войска во вторник, 12 марта, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела в жилой многоэтажке произошло возгорание.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Кривой Рог 12 марта

"Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке", — говорится в сообщении.

Лысак отметил, что в настоящее время вся информация по атаке россиян уточняется.

Пожар в многоэтажке. Фото: соцсети

В то же время в регионе еще не объявляли отбоя воздушной тревоги, угроза сохраняется.

Скриншот поста Лысака

Как пишут местные Telegram-каналы, вблизи жилого дома взрывной волной повреждены киоски. Вероятно, погибла продавщица одного из них.

Поврежденный киоск. Фото: Telegram/На часі: Кривий Ріг

Ранее воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога.

Также мы писали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы вблизи аэродрома. Там находится фронтовая авиация и вертолеты врага.