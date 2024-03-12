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В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА

12 марта 2024 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА
Пожар в многоэтажке. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 12 марта, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела в жилой многоэтажке произошло возгорание.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке", — говорится в сообщении.

Лысак отметил, что в настоящее время вся информация по атаке россиян уточняется.

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Пожар в многоэтажке. Фото: соцсети

В то же время в регионе еще не объявляли отбоя воздушной тревоги, угроза сохраняется.

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Скриншот поста Лысака

Как пишут местные Telegram-каналы, вблизи жилого дома взрывной волной повреждены киоски. Вероятно, погибла продавщица одного из них.

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Поврежденный киоск. Фото: Telegram/На часі: Кривий Ріг

Ранее воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога.

Также мы писали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы вблизи аэродрома. Там находится фронтовая авиация и вертолеты врага.

Кривой Рог
взрыв
Днепропетровская область
ПВО
ракета
война в Украине

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