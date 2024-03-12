У Бердянську поблизу аеродрому лунали вибухи — там дислокується техніка ворога
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області у вівторок вранці, 12 березня, лунали вибухи. У Бердянську "хлопки" було чутно поблизу аеродрому росіян.
Про це заявив голова ОВА Іван Федоров в ефірі Ми — Україна.
Вибухи на Запоріжжі 12 березня
За словами Федорова, вибухи в Бердянську було чутно біля аеродрому, де окупанти накопичують військову техніку.
Він розповів, що після вибуху в небо здійнявся густий чорний дим.
"Про що нам повідомляють мешканці. Радіємо черговій ліквідації ворога на тимчасово окупованій території", — сказав голова ОВА.
Нагадаємо, 6 березня в окупованому Бердянську пролунали вибухи.
Тоді в місті було знищено одного з лідерів організації так званих "виборів" президента РФ.
Згодом інформацію щодо ліквідації організатора псевдовиборів підтвердили в українській розвідці.
Читайте Новини.LIVE!