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У Бердянську поблизу аеродрому лунали вибухи — там дислокується техніка ворога

12 березня 2024 16:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бердянську поблизу аеродрому лунали вибухи — там дислокується техніка ворога
Російська техніка на аеродромі. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області у вівторок вранці, 12 березня, лунали вибухи. У Бердянську "хлопки" було чутно поблизу аеродрому росіян.

Про це заявив голова ОВА Іван Федоров в ефірі Ми — Україна.

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Вибухи на Запоріжжі 12 березня

За словами Федорова, вибухи в Бердянську було чутно біля аеродрому, де окупанти накопичують військову техніку.

Він розповів, що після вибуху в небо здійнявся густий чорний дим.

"Про що нам повідомляють мешканці. Радіємо черговій ліквідації ворога на тимчасово окупованій території", — сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 6 березня в окупованому Бердянську пролунали вибухи. 

Тоді в місті було знищено одного з лідерів організації так званих "виборів" президента РФ.

Згодом інформацію щодо ліквідації організатора псевдовиборів підтвердили в українській розвідці.

вибух
Бердянськ
Запорізька область
окупанти
Іван Федоров
окупація

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