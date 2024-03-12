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В Бердянске возле аэродрома раздавались взрывы — там дислоцируется техника врага

12 марта 2024 16:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Бердянске возле аэродрома раздавались взрывы — там дислоцируется техника врага
Российская техника на аэродроме. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На временно оккупированных территориях Запорожской области во вторник утром, 12 марта, раздавались взрывы. В Бердянске "хлопки" были слышны вблизи аэродрома россиян.

Об этом заявил глава ОВА Иван Федоров в эфире Ми — Україна.

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Взрывы в Запорожье 12 марта

По словам Федорова, взрывы в Бердянске были слышны у аэродрома, где оккупанты накапливают военную технику.

Он рассказал, что после взрыва в небо взвился густой черный дым.

"О чем нам сообщают жители. Радуемся очередной ликвидации врага на временно оккупированной территории", — сказал глава ОВА.

Напомним, 6 марта в оккупированном Бердянске прогремели взрывы.

Тогда в городе был уничтожен один из лидеров организации так называемых "выборов" президента РФ.

Впоследствии информацию о ликвидации организатора псевдовыборов подтвердили в украинской разведке.

взрыв
Бердянск
Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
оккупация

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