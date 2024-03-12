В Бердянске возле аэродрома раздавались взрывы — там дислоцируется техника врага
На временно оккупированных территориях Запорожской области во вторник утром, 12 марта, раздавались взрывы. В Бердянске "хлопки" были слышны вблизи аэродрома россиян.
Об этом заявил глава ОВА Иван Федоров в эфире Ми — Україна.
Взрывы в Запорожье 12 марта
По словам Федорова, взрывы в Бердянске были слышны у аэродрома, где оккупанты накапливают военную технику.
Он рассказал, что после взрыва в небо взвился густой черный дым.
"О чем нам сообщают жители. Радуемся очередной ликвидации врага на временно оккупированной территории", — сказал глава ОВА.
Напомним, 6 марта в оккупированном Бердянске прогремели взрывы.
Тогда в городе был уничтожен один из лидеров организации так называемых "выборов" президента РФ.
Впоследствии информацию о ликвидации организатора псевдовыборов подтвердили в украинской разведке.
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